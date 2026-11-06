Под прикрытием "режима тишины" в Олешках: Россия перебросила более тысячи военных в Херсонскую область

Об этом сообщил руководитель подразделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины Ярослав Мороз в интервью проекту "Крым.Реалии".

Adv

популярные видео

Как россияне воспользовались перемирием?

По словам Мороза, оккупанты скопили силы на позициях, с которых украинские военные вытесняли их в течение последних шести месяцев. В результате россияне смогли приблизиться примерно на 20 километров к линии боевого столкновения.

До начала перемирия ситуация на левом берегу Херсонской области была более выгодной для Сил обороны. Украинские военные расширили зону поражения, оттеснили противника и нарушили его логистические маршруты.

Кроме того, россияне завезли значительное количество боеприпасов и военного оборудования в Олешковскую больницу. По словам Мороза, оккупанты намеренно используют медицинское учреждение для размещения военных грузов, рассчитывая, что украинские защитники не будут атаковать это здание, где находятся гражданские пациенты.

Реклама

Он также рассказал, что украинские военные отслеживали передвижения российской техники. В частности, после въезда транспорта в город выехало значительно меньше машин и личного состава, чем прибыло.

Украинские военные не исключают, что российское командование формирует ресурсы для попытки наступления на Херсон. В то же время пока массированных штурмов на этом участке фронта не фиксируется. Однако оккупанты продолжают единичные перемещения военных и техники, которые Силы обороны оперативно уничтожают.

Они приехали просто на машинах, как это было в 2022 году, а потом, когда машины уезжали, мы отслеживали все это, и уехало гораздо меньше машин, уехало гораздо меньше личного состава. Массированных штурмовых попыток пока не было, были единичные перемещения. Все эти единичные перемещения были пресечены, а личный состав ликвидирован. Массированных штурмовых действий в настоящее время нет. Но мы к ним готовы– подчеркнул Ярослав Мороз.

Реклама

Напомним, с 27 октября по 1 ноября в районе временно оккупированных Олешек действовало гуманитарное перемирие. Его организовали при координации первой леди США Мелании Трамп, чтобы доставить помощь гражданским лицам и обеспечить эвакуацию людей.

За это время в регион доставили необходимую гуманитарную помощь, а из города удалось эвакуировать почти 800 человек.