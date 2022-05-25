Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он констатировал, что первые 2 месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными. Впоследствии ситуация поменялась.

По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил,

– отметил Скибицкий.

В то же время, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

"Они не обладают такими мощностями и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, которые наложены на Россию, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", – подчеркнул представитель украинской разведки.

Россияне изменили тактику

По данным украинских разведчиков, россияне изменили тактику применения высокоточного вооружения. Если раньше по объекту применялись 2 или 4 ракеты, то сейчас четко выбирается объект и цель, а затем по нему выпускают от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель.

Мы видим изменения и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в России на предельном уровне,

– подытожил представитель военной разведки Украины.

Добавим, что на 25 мая угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси до сих пор не миновала.

Оккупанты активно обстреливают гражданские объекты

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Президент Владимир Зеленский прокомментировал произошедшие недавно вражеские обстрелы.

Глава государства отметил, что, конечно, Россия сделала все возможное, чтобы на ее территории не осталось ни одного места для культуры. Однако он не может понять, при чем здесь украинская Харьковщина.

Пусть бы у себя в России и взрывали то, что у них осталось от домов культуры, если им так хочется,

– подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что оккупанты также ударили по Одесской и Житомирской областям. Кроме того, они продолжают попытки наступления на Донбассе.

Глава государства подытожил, что все это и многое другое, что российская армия сделала за время с 24 февраля и с 2014 года, требует справедливого ответа. Зеленский заявил, что Россия должна компенсировать все убытки, причиненные Украине