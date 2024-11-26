Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на масштабное расследование "Схем". Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в разысканном в архиве соглашении тех времен и данные из международных авиареестров. Также номера самолетов удалось сопоставить с номерами бомбардировщиков, что сейчас – по данным украинской разведки – используются вражеской армией.

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Что известно о соглашении между Украиной и Россией по самолетам

В 1999 году Украина передала России самолеты, ракеты и оборудование за 275 миллионов долларов для списания газовых долгов.

В рамках соглашения Россия получила:

11 бомбардировщиков;

575 крылатых ракет Х-55;

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;

запасные части для бомбардировщиков;

наземное и радиоэлектронное оборудование.

Известно, что этот документ подписали тогдашний премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин. По данным журналистов, передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады.

Важно! Стоимость вооружения была заниженной в десять раз. Об этом говорится в выводах Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Передачу бомбардировщиков России журналистам прокомментировал тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

Я убежден, что в 1999 году передача России бомбардировщиков и ракет была технически и экономически выгодной и не несла реалистичных угроз. Конечно, уже к концу своей второй каденции, когда (особенно после конфликта вокруг Тузлы) уже можно было различить реваншистскую сущность новой российской власти, я не передал бы России даже гораздо менее разрушительных средств. Но история не имеет условного способа,

– объяснил он.

По словам Кучмы, даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло во время войны.

Россия имеет средства ПВО, способны противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах,

– сказал экс-президент.

Журналисты "Схем" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, которые наша страна передала в Россию. Речь идет о Ту-160, которым в России предоставили другие названия: "Николай Кузнецов", "Василий Сенько", "Александр Новиков", "Владимир Судец", "Алексей Плохов", "Андрей Туполев", "Игорь Сикорский".

Сейчас по меньшей мере 6 самолетов находятся в боевом составе армии России.