Об этом в эфире 24 канала сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он отметил, что сейчас идет активная работа над документированием таких преступлений врага.

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Инструмент в войне

По его словам, если посмотреть с одной стороны на программные статьи о так называемой "денацификации", а с другой – о геноциде украинского народа, то это дополнительное подтверждение того, что идет борьба против украинского языка. Омбудсмен подчеркнул, что подобные действия врага являются предметом рассмотрения международных судов.

Россия использует язык как инструмент в войне,

– подчеркнул Кремень.

Он отметил, что они уже активно собирают материалы, связанные с лингвоцидом, то есть дискриминацией граждан Украины по языковому признаку. В первую очередь такие преступления касаются:

учащихся;

педагогических работников;

сферы культуры;

сферы общей информации и т.п.

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Где сообщить о таких преступлениях

Кремень отметил, что они собирают все факты лингвоцида в Украине и приобщают их к материалу, который сейчас формируют против России. Кроме того, он призвал сообщать о таких фактах на официальном сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Языковой омбудсмен заявил, что Россия использует язык как инструмент в войне: смотрите видео