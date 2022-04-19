Про це в ефірі 24 каналу повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зазначив, що зараз триває активна робота над документуванням таких злочинів ворога.

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Інструмент у війні

За його словами, якщо подивитись, з одного боку, на програмні статті про так звану "денацифікацію", а з іншого – про геноцид українського народу, то це додаткове підтвердження того, що триває боротьба проти української мови. Омбудсмен наголосив, що такі дії ворога є предметом розгляду міжнародних судів.

Росія використовує мову, як інструмент у війні,

– підкреслив Кремінь.

Він зазначив, що вони вже активно збирають матеріали, які пов'язані із лінгвоцидом, тобто дискримінацією громадян України за мовною ознакою. Насамперед такі злочини стосуються:

здобувачів освіти;

педагогічних працівників;

сфери культури;

сфери загальної інформації тощо.

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Де повідомити про такі злочини

Кремінь зазначив, що вони збирають всі факти лінгвоциду в Україні та долучають їх до матеріалу, який зараз формують проти Росії. Крім того, він закликав повідомляти про такі факти на офіційному сайті уповноваженого із захисту державної мови.

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