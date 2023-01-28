Такие действия захватчиков в эфире телемарафона прокомментировал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, использование надувных танков является частью российской боевой тактики.

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Для чего россиянам резиновые танки на фронте

Полковник пояснил, что "вторая армия мира" устанавливает на своих позициях резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.

Таким образом они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по ложным позициям.

– говорит Ерин.

Он также добавил, что стоимость одного танка и одного макета несопоставима. Использование резиновых танков, по словам военного, является одним из способов введения заблуждения, создания иллюзии усиления какого-либо отдельного направления.

Однако Ерин уверяет, что все эти моменты отслеживались и украинские военные были готовы, что будут именно такие действия со стороны россиян.

Враг ежедневно теряет технику и личный состав

По состоянию на 28 января оккупанты уже потеряли 125 510 своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков. Они успешно пополнили статистику потерь врага, которая растет с каждым днем.

Потери врага в технике: