Такие действия захватчиков в эфире телемарафона прокомментировал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, использование надувных танков является частью российской боевой тактики.
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Для чего россиянам резиновые танки на фронте
Полковник пояснил, что "вторая армия мира" устанавливает на своих позициях резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.
Таким образом они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по ложным позициям.
– говорит Ерин.
Он также добавил, что стоимость одного танка и одного макета несопоставима. Использование резиновых танков, по словам военного, является одним из способов введения заблуждения, создания иллюзии усиления какого-либо отдельного направления.
Однако Ерин уверяет, что все эти моменты отслеживались и украинские военные были готовы, что будут именно такие действия со стороны россиян.
Враг ежедневно теряет технику и личный состав
По состоянию на 28 января оккупанты уже потеряли 125 510 своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков. Они успешно пополнили статистику потерь врага, которая растет с каждым днем.
Потери врага в технике:
- Танков – 3189 (+7);
- Боевых бронированных машин – 6344 (+4);
- Артиллерийских систем – 2188 (+8);
- РСЗО – 453 (+1);
- Средств ПВО – 221 (+0);
- Самолетов – 293 (+1);
- Вертолетов – 284 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6);
- Крылатых ракет – 796 (+0);
- Кораблей/катеров – 18 (+0);
- Автомобильной техники и автоцистерн – 5027 (+26);
- Специальной техники – 199 (+0).