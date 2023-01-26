Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Генштабом ВСУ. На них видно, что русские солдаты маскируют надувные танки на своих позициях.

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Российская армия "сдулась"

В то время как украинские партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.

Россияне размещают надувные танки на позициях / Фото Генштаб ВСУ

Но, как отмечают в Генштабе, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов. Следовательно, они сдуваются, не выполнив своей основной миссии.

Танки россиян буквально сдулись / Фото Генштаб ВСУ

Украина получит западные танки: что известно