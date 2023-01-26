Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Генштабом ВСУ. На них видно, что русские солдаты маскируют надувные танки на своих позициях.

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Российская армия "сдулась"

В то время как украинские партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.

Россияне размещают надувные танки на позициях / Фото Генштаб ВСУ

Но, как отмечают в Генштабе, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов. Следовательно, они сдуваются, не выполнив своей основной миссии.

Танки россиян буквально сдулись / Фото Генштаб ВСУ

Украина получит западные танки: что известно

  • 25 января правительство Германии приняло долгожданное для Украины решение – Берлин предоставит свои танки Leopard 2 Украине и дает "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых эта немецкая техника.
  • В этот же день президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.
  • Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
  • Кстати, в материале 24 Канала можно узнать, какую военную помощь от партнеров Украина получит впоследствии.