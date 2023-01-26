Про це свідчать фото, опубліковані Генштабом ЗСУ. На них видно, що російські солдати маскують надувні танки на своїх позиціях.
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Російська армія "здулась"
У той час, коли українські партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на Запорізькому напрямку.
Росіяни розміщують надувні танки на позиціях / Фото Генштаб ЗСУ
Але, як зазначають у Генштабі, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів. Відтак, вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.
Танки росіян буквально здулись / Фото Генштаб ЗСУ
Україна отримає західні танки: що відомо
- 25 січня уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване для України рішення – Берлін надасть свої танки Leopard 2 Україні та дає "зелене світло" на такі ж поставки з боку союзників, на озброєнні яких є ця німецька техніка.
- Цього ж дня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. Окрім заяви про надання нашій державі 31 танку Abrams, Байден також заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових.
- Канада відправить в нашу державу дві сотні броньованих автомобілів Senator. За словами експертів, вони суттєво посилять можливості воїнів ЗСУ на полі бою.
- До речі, у матеріалі 24 Каналу можна дізнатись, яку військову допомогу від партнерів Україна отримає згодом.