Про це свідчать фото, опубліковані Генштабом ЗСУ. На них видно, що російські солдати маскують надувні танки на своїх позиціях.

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Російська армія "здулась"

У той час, коли українські партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на Запорізькому напрямку.

Росіяни розміщують надувні танки на позиціях / Фото Генштаб ЗСУ

Але, як зазначають у Генштабі, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів. Відтак, вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.

Танки росіян буквально здулись / Фото Генштаб ЗСУ

Україна отримає західні танки: що відомо