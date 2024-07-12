Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что комплектующие к российским ракетам остановят только "санкции Малыша – Буданова". Другие санкции Кремль сможет обойти.

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Какие санкции остановят комплектующие для российских ракет

По словам Свитана, есть только одни действенные санкции для России, а именно "санкции Малыша – Буданова", то есть прямое уничтожение российских целей. Другие международные санкции не сработают.

Осталась одна опция, которую нужно попытаться протолкнуть и принять – это признание России спонсором терроризма,

– подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что только вторичные санкции на любые контакты со страной-агрессором могут остановить поставки в Россию западных комплектующих.

По-другому будет серая схема. Россия однозначно закупит эти комплектующие для своих ракет и будут продолжать наносить удары по Украине,

– подчеркнул Свитан.