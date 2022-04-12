По словам Подоляка, в России также нет независимых онлайн-площадок. Их заменили собственными инфантильными суррогатами.

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Россия решает вне суда немедленно закрыть любое СМИ, включая иностранные агентства, по представлению прокуратуры. Роскомнадзор посылает письма с угрозами международным сервисам со штаб-квартирами в других странах. В студиях своих пропагандистских ток-шоу собирает клиентов строго по "психиатрическим паспортам соответствия",

– подчеркивает Подоляк.

Он также подчеркнул, что россияне панически боятся открытых дискуссий, а затем ноют, что им не верят.

"И вот на фоне всего этого Россия жалобно так скулит: "А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честные, открытые, несем правду и только правду? Это же Украина, которая аккредитовала на войну больше 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки", – отметил Подоляк поведение россиян.

Он назвал его фантастически бессмысленным политико-информационным самоубийством россиян на виду перед всем миром.

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