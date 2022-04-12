За словами Подоляка, в Росії також немає незалежних онлайн-майданчиків. Їх замінили на власні інфантильні сурогати.

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Росія вирішує поза судом негайно закрити будь-яке ЗМІ, включно з іноземними агентствами, за поданням прокуратури. Роскомнадзор надсилає листи з погрозами міжнародним сервісам зі штаб-квартирами в інших країнах. У студіях своїх пропагандистських ток-шоу збирає клієнтів строго за "психіатричними паспортами відповідності",

– підкреслює Подоляк.

Він також наголосив, що росіяни панічно бояться відкритих дискусій, а потім скиглять, чому їм не вірять.

"І ось на тлі всього цього Росія жалібно так скімлить: "А чому ви нам не вірите? Чому світ нам не вірить? Ми ж чесні, відкриті, несемо правду й лише правду? Це ж Україна, яка акредитувала на війну понад 6 тисяч іноземних кореспондентів і дає змогу світові практично наживо бачити бучанський, краматорський, маріупольський жах росіян, створює фейки", – зауважив Подоляк поведінку росіян.

Він назвав її фантастично безглуздим політико-інформаційним самогубством росіян на очах в усього світу.

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