Фмаско росийской пропаганды

По следам трагедии в Буче российская пропаганда гонит волну из очень разных и часто противоречивых версий. Делает это в безнадежной ситуации, потому что всем в принципе все ясно – главный аргумент о том, что это, дескать, сделали сами украинцы после выхода россиян разбивается спутниковыми снимками от 11 марта, где улицы уже завалены трупами. Все есть в СМИ, все гуглится.

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Единственная цель, которую можно преследовать нынешними действиями – заболтать.

Заболтать трагедию. Чтобы все обсуждали не то, что случилось, а то, почему и как надо доказывать, кто это сделал. Опровергать и спорить не о сути, а о том, кто "сам дурак".

Все это и есть признак того самого непонимания окружающего мира и реальности.

Утратили берега

Тут полезно вспомнить, как любит пропаганда задвигать тему "а, вот, в Ираке, а, вот, в Ливии, а, вот, в Сирии", навязывая мысль, мол, Запад применяет силу там и там, так и нам, значит, можно.

Но проблема сегодня даже не в том, что ситуации в Ливии или Сирии невозможно сравнивать с Украиной по целому ряду объективных параметров.

Проблема в том, что пропаганда в этом случае, похоже, транслирует истинное мировоззрение российского руководства, которое искренне считает, что поставки оружия ливийским повстанцам в борьбе племен в этой стране и прямое вооруженное вторжение в европейское государство – это одно и то же.

Проблема, то бишь, в том, что они не понимают, что они делают и где.

Безусловно, все люди от рождения равны в своих правах, по крайней мере, теоретически. А практически определенные конгломерации, территории и даже государства не то, чтобы не равны – просто у них разные исторические ситуации, география и положение.

От кары не уйти

В России, похоже, не понимают, что в мире существует, и существует очень давно, абсолютный консенсус о том, что большая война в Европе должна быть исключена даже как вероятность.

Это, к сожалению, печальный опыт двух мировых войн, которые обе начинались в Европе.

При всем равенстве прав человека, столкновение племен в африканской пустыне и большие военные конфликты в густонаселенной Европе, со сложнейшим клубком переплетения интересов, финансов, наук и технологий, различных культур – это далеко не одно и то же и во всем мире это хорошо понимают.

Именно поэтому война в Европе, да еще и методами и средствами из середины XX века, подтвержденными многочисленными видео, фото свидетельствами, снимками со спутников – это не то, что мир оставит просто так, что можно заболтать информационным шумом или "спихнуть" на другого.

В небытие

Европа и мир положили колоссальные усилия и ресурсы на то, чтобы этот консенсус установился.

Мы уже привыкли к тому, что Запад – "коллективный", и Британия, Франция, Италия и Германия смотрят на вещи со схожих позиций. Однако для лучшего понимания полезно помнить, сколько за историю в Европе было войн, сколько взаимных претензий и обид пришлось преодолеть, сколько гонору отложить в сторонку для того, чтобы было достигнуто сегодняшнее положение. И если в Европе в последние десятилетия и вспыхивали конфликты, как, например, с Сербией, то только потому, что сам сербский режим начинал военные действия, да еще и с этническими чистками – то, на что Европа не могла закрывать глаза и что необходимо было остановить, чтобы прийти в нормальное состояние. Опять же, в рамках того самого консенсуса.

Как и что будет, мы еще увидим. Но сегодня динамика развития событий кажется уже необратимой. Развязать большую войну на европейском пространстве и вести ее методами эпохи, от которой Запад, да и весь цивилизованный мир, всеми силами и ресурсами "коллективно" уходили – это прямой путь не в изоляцию. В небытие.

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