Также Россия якобы "предлагает" определить Крым "демилитаризованной территорией", которая может находиться под "двойным подчинением Украины и России". По мнению политолога и эксперта-международника Максима Несвитайлова, которым он поделился с 24 Каналом, возможность такого мирного проекта – это конспирологическая теория, не имеющая никаких реалистичных пунктов.

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Какие сигналы подает Путин

Для Путина Крым является абсолютно неприкосновенным, а его принадлежность к России не является предметом никаких дискуссий. Крымский полуостров, по словам политолога, вообще не будет фигурировать в переговорах с Россией.

Также пока Путин жив, он не откажется от Херсонской и Запорожской областей, потому что согласно конституции, они являются "частью России". Поэтому он не сделает шаг назад и будет воевать столько, сколько сможет, чтобы удержать оккупированные территории,

– объяснил Несвитайлов.

Он добавил, что для этого Россия, к сожалению, еще имеет запас прочности на ведение войны – по крайней мере ближайшие 3 – 5 лет.

В то же время Москва подписала соглашение с Пхеньяном о взаимной военной помощи, и это свидетельствует о том, что Кремль скорее склонен к большей эскалации, чем к переговорам.

Также Путин накануне Саммита мира в Швейцарии публично объявил свой план, который является только "предпосылкой" начала переговоров с Украиной. В частности, он цинично заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории "новых российских регионов", в частности Запорожской и Херсонской областей.

"Путин по сути "предложил" условия капитуляции Украины. Неужели он готов подписать соглашение, которое якобы Россия передала США", – отметил Максим Несвитайлов.

Что известно о "мирном договоре", который Россия передала США

Проект этого соглашения якобы недавно привез в Вашингтон министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Журналист Дмитрий Гордон обнародовал некоторые его пункты: