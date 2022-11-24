Также украинцы призывают заменить термин "российский" на "московский", а "Российская Федерация" на "Московская Федерация". На момент публикации материала собрано 620 голосов из 25 000 необходимых.

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Украинцы просят изменить название России

Историческим названием России есть Московия. То же самое касается государственных образований столичного княжества, столичного царства, империи. Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI – XIX веков, производившихся в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года, – то есть 301 год назад, – московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Русской империей",

– говорит автор петиции.

Также в петиции отметили, что Россия как название существует всего-навсего 301 год.

В России уже обсуждают петицию

Российские СМИ уже начали писать о созданной петиции в Украине об изменении названия России на "Московию".

"Автор петиции считает, что официальное изменение названия государства – "это мощный информационный ход на международном уровне". Сейчас подписи под ним поставили чуть более 50 человек", – говорят пропагандисты.

Львовский облсовет также предложил переименовать Россию

Львовский областной совет принял обращение к президенту и Верховной Раде. В нем просит утвердить использование в Украине на всех уровнях названия "Московия" вместо России и Российской Федерации.

В то же время, в отношении граждан России предлагают использовать слово "московиты". За такое обращение свои голоса отдали представители всех фракций.

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