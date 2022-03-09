Такое мнение в эфире 24 канала высказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, именно от военных операций, а не других факторов, и будет зависеть будущее Украины.

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Денисенко: До финального свистка нам еще играть и играть

Как отметил Денисенко, появилось много эйфорических сообщений и заявлений о том, что российская армия полностью деморализована. Мол, дальше она уже не сможет двигаться.

Это раненый зверь, но это еще очень сильный зверь. Нам нужно четко понимать, что до финального свистка нам еще надо играть – играть, стиснув зубы,

– подчеркнул он.

Также, по мнению Денисенко, не надо забывать о психологическом состоянии президента страны-агрессора. Один из руководителей ЦРУ на конгрессе США прямо говорил, что Путин пока еще не готов сдаться. "Мы имеем еще и психологическое состояние российского диктатора, с которым должны считаться", – добавил он.

Денисенко о войсках России: смотрите видео (начало темы с 9:05)

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