На местах работают все необходимые экстренные службы. Количество травмированных или погибших может увеличиться, ведь на месте взрыва в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы.

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Сколько людей пострадало и погибло после атаки Харькова

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что по состоянию на 15:49, из-за вражеской атаки один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате попадания КАБа в частный жилой дом.

В то же время еще трое пострадавших в другом районе Харькова. Там, как отметил Терехов, удар был по детскому центру.