Возможно, с еще шестью украинскими военными, которые сдавались или уже сдались в плен, поступили так же. В международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечают, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки.

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Правозащитники провели исследование трех случаев вероятной казни по меньшей мере 12 украинских военных: были просмотрены и проанализированы видеозаписи с дронов, которые размещались в сети 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024 года.

Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали очевидное намерение сдаться в плен. Поскольку они больше не участвовали в боевых действиях, то есть считались лицами, выбывшими из строя, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки,

– отметили в HRW.

Экспертам также удалось узнать места, где произошли две казни, но из-за отсутствия точных геоданных на видеозаписях они не смогли точно определить геолокацию третьего. Правозащитникам также не удалось установить, какой стороне принадлежал дрон, снимавший видео с места событий.

Был проверен и четвертый случай с помощью другого видео, опубликованного в сети 19 февраля. Это видео показывает, как два российских военных стреляют в трех безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. HRW не смогла определить место совершения военного преступления.

Расследование пятого случая базируется на интервью с украинскими военными, видеозаписи, опубликованном в Telegram 16 февраля, а также на материалах СМИ. По имеющейся информации, в этом случае были казнены шесть военных.

Россияне могли казнить еще шестерых украинских военных

По информации от правозащитников, еще один случай казней украинских военнослужащих был зафиксирован в Донецкой области. Видео, опубликованное в Интернете, демонстрирует, как группа украинских солдат сдается в плен, Затем трое российских солдат стреляют сзади и с обеих сторон в направлении украинских военных, которые явно сдались в плен.

Шестеро украинских военных остаются лежать на земле, в то время, как один из них, пытаясь вернуться в блиндаж, получает смертельное ранение от пули.

Этот инцидент произошел вблизи села Ивановское, информацию сначала подтвердил волонтер GeoConfirmed EjShahid, а впоследствии и исследователи Human Rights Watch. Они отметили, что подобные казни не являются исключением.

Исследователи также идентифицировали видео, снятое с российского дрона и опубликованное 5 февраля 2024 года, которое показывает момент боя в Донецкой области. В этом видео четко слышен голос, который отдает приказы российским солдатам стрелять в сдавшихся в плен военнослужащих, заявляя: "Пленных не брать, всех расстрелять".

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