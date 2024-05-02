Возможно, с еще шестью украинскими военными, которые сдавались или уже сдались в плен, поступили так же. В международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечают, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки.
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Российские войска казнили 15 воинов ВСУ
Правозащитники провели исследование трех случаев вероятной казни по меньшей мере 12 украинских военных: были просмотрены и проанализированы видеозаписи с дронов, которые размещались в сети 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024 года.
Во всех этих случаях украинские военнослужащие демонстрировали очевидное намерение сдаться в плен. Поскольку они больше не участвовали в боевых действиях, то есть считались лицами, выбывшими из строя, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки,
– отметили в HRW.
Экспертам также удалось узнать места, где произошли две казни, но из-за отсутствия точных геоданных на видеозаписях они не смогли точно определить геолокацию третьего. Правозащитникам также не удалось установить, какой стороне принадлежал дрон, снимавший видео с места событий.
Был проверен и четвертый случай с помощью другого видео, опубликованного в сети 19 февраля. Это видео показывает, как два российских военных стреляют в трех безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. HRW не смогла определить место совершения военного преступления.
Расследование пятого случая базируется на интервью с украинскими военными, видеозаписи, опубликованном в Telegram 16 февраля, а также на материалах СМИ. По имеющейся информации, в этом случае были казнены шесть военных.
Россияне могли казнить еще шестерых украинских военных
По информации от правозащитников, еще один случай казней украинских военнослужащих был зафиксирован в Донецкой области. Видео, опубликованное в Интернете, демонстрирует, как группа украинских солдат сдается в плен, Затем трое российских солдат стреляют сзади и с обеих сторон в направлении украинских военных, которые явно сдались в плен.
Шестеро украинских военных остаются лежать на земле, в то время, как один из них, пытаясь вернуться в блиндаж, получает смертельное ранение от пули.
Этот инцидент произошел вблизи села Ивановское, информацию сначала подтвердил волонтер GeoConfirmed EjShahid, а впоследствии и исследователи Human Rights Watch. Они отметили, что подобные казни не являются исключением.
Исследователи также идентифицировали видео, снятое с российского дрона и опубликованное 5 февраля 2024 года, которое показывает момент боя в Донецкой области. В этом видео четко слышен голос, который отдает приказы российским солдатам стрелять в сдавшихся в плен военнослужащих, заявляя: "Пленных не брать, всех расстрелять".
Военные преступления россиян: последние новости
- В начале апреля сетью распространялась видеозапись, где видно, как российские военные стреляют в трех украинских военнослужащих, которые находились в плену. На жестоких кадрах можно было увидеть, как оккупанты открывают огонь по безоружным и неподвижным военным.
- Из-за постоянных военных преступлений, совершаемых россиянами, и нарушения международных конвенций, появилась инициатива о создании специального трибунала в Гааге для рассмотрения дел, связанных с Россией. Кроме Украины, это решение поддержали 43 страны.
- Недавно ООН обнародовала отчет, в котором указано, что с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года российские военные казнили 32 украинских военнопленных. Эти события были официально подтверждены и задокументированы.