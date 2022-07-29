Проснуться, пока не поздно

россияне накануне переселили их в отдельное здание и ночью его взорвали. Просто больные мрази, не имеющие ничего общего с людьми и человечностью.

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Антисоциальные, без всяких представлений о законах, писаных и неписаных правилах, обычаях войны. Много тысяч лет человеческой эволюции прошли мимо этих существ.



Последствия ночного удара россиян по колонии с украинскими военнопленными / Скриншот видео

Рано или поздно мир осознает, что какие-либо договоренности с психически и умственно неполноценными не имеют смысла. Лучше бы рано, а не поздно. Это обезьяна с гранатой. Ядерной.

Важное – оккупанты коварно ударили по колонии в Оленовке, где держали защитников "Азовстали": смотрите видео