Прокинутись, доки не пізно

росіяни напередодні переселили їх в окрему будівлю і вночі її підірвали. Просто хворі мразі, які не мають нічого спільного з людьми і людяністю.

До теми Після страти Героїв Маріуполя росія має сконати в корчах і захлинутся своїм л*йном

Антисоціальні, без жодних уявлень про закони, писані й неписані правила, звичаї війни. Багато тисяч років людської еволюції пройшли повз цих істот.



Наслідки нічного удару росіян по колонії з українськими військовополоненими / Скриншот відео

Рано чи пізно світ усвідомить, що будь-які домовленості з психічно й розумово неповносправними не мають сенсу. Краще б рано, а не пізно. Це мавпа з гранатою. Ядерною.

Важливе – окупанти підступно вдарили по колонії в Оленівці, де тримали захисників "Азовсталі": дивіться відео