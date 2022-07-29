Раби убивають нескорених

Це в'язниця, де утримують захисників "Азовсталі". Ще одне нагадування, що московити мають 1000+1 спосіб вбити Героїв Маріуполя, поки вони перебувають у полоні.

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І так, після ювелірної роботи по Антонівському мосту, коли ракети лягали точно у вирву від попередньої, повірити в те, що ЗСУ могли випадково влучити у своїх же побратимів, нереально.

Ця кінчена держава має здохнути в корчах і захлинутся своїм лайном. Імперія зла. Місце вічної темряви. Генетична калюжа проклятих.

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Нація садистів

А ще тортури над полоненими – це тупо. Максимально тупо! Якщо твій ворог знає, що в полоні матиме добре ставлення, він охочіше буде здаватися в полон. Якщо знатиме, що полон – це тортури і смерть, то стоятиме до останнього і перед смертю завдасть тобі великих втрат.

Свинорилі не просто садисти. Вони тупі садисти. Не здатні думати бодай на крок уперед. Генетичне сміття.

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