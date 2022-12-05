На прошедшие попытки полиция никак не реагировала. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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Россиянин хотел убить свою бывшую

В Красноярском крае мужчина хотел сжечь свою бывшую девушку с двумя детьми. Как оказалось, это была уже третья попытка поджога.

Попытка тройного убийства произошла в городе Енисейске. Ночью 3 декабря мужчина по имени Владимир Волгин подошел к дому, где жила его бывшая сожительница Наталья.

Злоумышленник знал, что женщина находится дома – заглянул внутрь и хотел поговорить с ней, но 12-летняя дочь его не пустила. К тому же в доме жил и 8-летний мальчик.

В итоге мужчина подпер входную дверь ковром, а затем поджег дом. Однако женщина с детьми смогли выбраться из помещения через окно и не пострадали.

По словам знакомых, попытки поджога были и раньше. К тому же мужчина часто поднимал руку на Наталью. По этой причине, собственно, она его и выгнала. Женщина обращалась в полицию, жаловалась на побои, но полицейские только разводили руками, мол, его не посадят.

В этот раз россиянина задержали. Против него уже возбудили уголовное дело.

Россиянин почти не убил свою бывшую / фото российские телеграм-каналы

Напомним, в городе Россошь Воронежской области 24-летний россиянин, ехавший на войну в Украину, убил водителя такси. Он выстрелил ему в голову.