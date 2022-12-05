На минулі спроби поліція ніяк не реагувала. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

До речі В Україні ліквідували поліцейського з Ростова, який застрелив власну дружину

Росіянин хотів вбити свою колишню

У Красноярському краї чоловік хотів спалити свою колишню дівчину із двома дітьми. Як виявилось, то була вже третя спроба підпалу.

Спроба потрійного вбивства сталася у місті Єнісейську. Вночі 3 грудня чоловік на ім'я Владімір Волгін підійшов до будинку, де мешкала його колишня співмешканка Наталія.

Зловмисник знав, що жінка знаходиться вдома – він зазирнув усередину і хотів поговорити з нею, але 12-річна донька його не пустила. До того ж у будинку мешкав і 8-річний хлопчик.

У підсумку чоловік підпер вхідні двері килимом, а потім підпалив будинок. Втім, жінка з дітьми змогли вибратися з приміщення через вікно і не постраждали.

За словами знайомих, спроби підпалу були й раніше. До того ж чоловік часто піднімав руку на Наталю. Через це, власне, вона його й вигнала. Жінка зверталася до поліції, скаржилася на побої, але поліцейські лише розводили руками, мовляв, його не посадять.

Цього разу росіянина затримали. Проти нього вже порушили кримінальну справу.

Росіянин майже не вбив свою колишню / фото російські телеграм-канали

Нагадаємо, у місті Розсош Воронезької області 24-річний росіянин, що їхав на війну в Україну, вбив водія таксі. Він вистрелив йому у голову.