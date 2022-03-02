Общее количество мобилизованных из псевдореспублик перевалило за 3,5 тысяч человек.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сообщается, что мобилизованные перевозятся в район Херсона через крымский мост.

Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города. Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы,

– говорится в сообщении.

В ГНС сообщают, что украинские защитники дают шанс наемникам сложить оружие и сдаться в плен.

Полный текст сообщения:

РФ на крымском направлении использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины.

По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны, россия на крымском направлении также использует мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Их общее количество составляет примерно 3,5 тысячи человек.

Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города.

Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.

Следует отметить, что украинская армия дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен, говорится в призыве Министра обороны Украины.

Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

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