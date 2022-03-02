Общее количество мобилизованных из псевдореспублик перевалило за 3,5 тысяч человек.
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Сообщается, что мобилизованные перевозятся в район Херсона через крымский мост.
Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города. Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы,
– говорится в сообщении.
В ГНС сообщают, что украинские защитники дают шанс наемникам сложить оружие и сдаться в плен.
Полный текст сообщения:
РФ на крымском направлении использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины.
По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны, россия на крымском направлении также использует мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Их общее количество составляет примерно 3,5 тысячи человек.
Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города.
Также известно, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.
Следует отметить, что украинская армия дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.
Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен, говорится в призыве Министра обороны Украины.
Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.
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