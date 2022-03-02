Загальна кількість мобілізованих з псевдореспублік перевалила за 3,5 тисяч осіб.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Повідомляється, що мобілізованих перевозять до району Херсону через кримський міст.
Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста. Також відомо, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані,
– йдеться у повідомленні.
У ДПС повідомляють, що українські захисники дають шанс найманцям скласти зброю та здатися в полон.
Повний текст повідомлення:
РФ на кримському напрямку використовує мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України.
За наявною інформацією, отриманою українськими силами безпеки і оборони росія на кримському напрямку також використовує мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.
Їх загальна кількість становить приблизно 3,5 тисяч осіб.
Цих російських найманців зараз через кримський міст завозять в район міста Херсон. Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста.
Також відомо, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані.
Варто наголосити, що українське військо дає шанс солдатам країни-агресора залишитися живими і заробити грошей.
Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон, – йдеться у заклику Міністра оборони України.
Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.
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