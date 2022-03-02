Загальна кількість мобілізованих з псевдореспублік перевалила за 3,5 тисяч осіб.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повідомляється, що мобілізованих перевозять до району Херсону через кримський міст.

Їх використовуватимуть для подальшої військової агресії та готують до нападу на українські міста. Також відомо, що мобілізовані агресором особи вкрай деморалізовані,

– йдеться у повідомленні.

У ДПС повідомляють, що українські захисники дають шанс найманцям скласти зброю та здатися в полон.

Повний текст повідомлення:

РФ на кримському напрямку використовує мобілізованих з тимчасово окупованої території сходу України. За наявною інформацією, отриманою українськими силами безпеки і оборони росія на кримському напрямку також використовує мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей.