О новых угрозах со стороны российских оккупантов для Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью изданию.

Читайте также Россия может напасть на Украину с юга: новые угрозы со стороны агрессора

Возможность боевых действий на юге Украины

По словам Наева, военные угрозы на Юге Украине со стороны России с каждым годом только растут. Однако пока нет прямых признаков того, что Россия в ближайшее время начнет военную агрессию там.

В то же время стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы, по мнению командующего Объединенных сил, лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что Россия может пойти не только на обострение, но может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины,

– отметил Наев.

Он считает, что это может произойти в любое удобное для российского руководства время.

Повод для активизации оккупанта

Очередным поводом для актуализации этого вопроса является инициирование руководством Украины работы Крымской платформы.

"На этом фоне Российская Федерация только усиливает давление по недопущению выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыму, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", – добавил генерал-лейтенант.

Сейчас в оккупированном Крыму наступательных группировок войск не обнаружили. Однако Наев обратил внимание, что Россия достигла возможностей по оперативной переброски войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором.

В то же время Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы со крымского направления.

Обратите внимание! Ранее секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крыма от оккупантов. Но решение вопроса военным путем приведет к многочисленным жертвам.