Россия в ближайшее время запустит очередную волну дезинформации. В этот раз она будет касаться причин приостановки обменов военнопленными.

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Россия хочет оправдаться

Цель враждебной информационной кампании – дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, организующим обмены пленными.

Россия всячески пытается усложнить процессы обмена, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных.

Для того чтобы оправдать свое бездействие и снова выставить Украину в невыгодном свете, российская сторона готовит обвинения против нашего государства.

В частности, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся забросить завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость,

– говорится в сообщении.

Страна-агрессорка продолжает нарушать все нормы международного гуманитарного права, ведь использует тему пленных для информационно – психологических операций против украинского общества. Речь идет, в частности, об особо уязвимой категории – семье пленных и пропавших без вести.

В Координационном штабе сообщили, что с их стороны в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, как им удавалось возвращать домой более 300 наших защитников ежемесячно. В то же время, то, что Россия спекулирует на этой теме и пытается обвинить Украину, свидетельствует о безразличии страны-агрессоры относительно судьбы российских пленных.

Украина работает над возвращением

Для нашего государства важен каждый военнопленный или пропавший без вести, а также взятый в заложники гражданский и некомбатант. В Координационном штабе отметили, что не делят никого по уровню негативных эмоций с российской стороны.

Все наши воины защищают свою землю, а не пришли на чужую убивать, грабить и уничтожать,

– отметили там.

Также там отметили, что все российские военнопленные содержатся в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также к ним имеют доступ миссии Международного комитета Красного Креста, хотя российская сторона до сих пор этого не обеспечила.

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