Росія найближчим часом запустить чергову хвилю дезінформації. Цього разу вона стосуватиметься причин призупинки обмінів військовополоненими.

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Росія хоче виправдатись

Метою ворожої інформаційної кампанії – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими.

Росія всіляко намагається ускладнити процеси обміну, попри всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених.

Для того, аби виправдати свою бездіяльність та знову виставити Україну в невигідному світлі російська сторона готує звинувачення проти нашої держави.

Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють,

– мовиться в повідомленні.

Натомість країна-агресорка продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, адже використовує тему полонених для інформаційно – психологічних операцій проти українського суспільства. Мовиться, зокрема, про особливо вразливу категорію – родини полонених та зниклих безвісти.

У Координаційному штабі повідомили, що з їхнього боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як їм вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Водночас те, що Росія спекулює на цій темі та намагається звинуватити Україну свідчить про байдужість країни-агресорки стосовно долі російських полонених.

Україна працює над поверненням

Для нашої держави важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант. У Координаційному штабі зазначили, що не поділяють нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку.

Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити,

– наголосили у там.

Також там відзначили, що всі російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Також до них мають доступ місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, хоча російська сторона досі цього не забезпечила.

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