Ясна річ, що у Росії вирішили не робити фейк аж надто очевидним. Його замаскували під буцімто закордонні "першоджерела". Правда, і це зробили дуже "непальоно".

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Фейк розганяють кілька днів

На це звернули в InfoLight.UA, що спеціалізується на підвищенні медіаграмотності, боротьбі з фейками та пропагандою. Пишуть, що фейк про буцімто підготовку "державного перевороту" телеграм-канали Росії почали носити з 10 листопада. Причому зазначають, що буцімто між Будановим і Залужним існує змова з цього приводу.



Росія розганяє фейк про "держпереворот" Буданова і Залужного / Скриншот

У InfoLight.UA зазначили, що Росія не вперше намагається розхитати ситуацію в Україні. Правда, цього разу можна звернути увагу на певні деталі.

По-перше, першоджерелом цієї "новини" назвали китайський сайт sina.com.cn. Правда, InfoLight.UA не вдалося знайти на цьому порталі відповідне повідомлення.

Попри всі наші намагання, ми не знайшли цієї інформації на сайтах, скриншоти яких поширюють вороги. Проте в нашій команді немає людей, що вільно володіють китайською, тому невелику ймовірність того, що така інформація була опублікована, ми залишаємо. Хоча все схоже на банальну редактуру коду сторінки,

– йдеться у повідомленні.



"Новини" з'явилися на азійських ресурсах / Скриншот



"Новини" з'явилися на азійських ресурсах / Скриншот

Але це ще не все. Ось ще одне "джерело" – сайт Asia Times. Його кожного місяця відвідують до 2 мільйони користувачів. Здебільшого мовиться про читачів зі США. Там експерти цю "новину" побачили. Правда, у ній викривають творців та вигодонабувачів цієї так званої "сенсації".

У публікації зазначено, що буцімто зростає консенсус щодо того, що Захід (йдеться про США за допомогою Великої Британії) прагне замінити президента України Володимира Зеленського. Пишуть, "мій друг і колега Ларрі Джонсон вважає, що ЦРУ та МІ-6 у Великій Британії готують ґрунт. Або Зеленський буде змушений оголосити президентські вибори, призначені на березень наступного року, а потім його замінять, або, якщо він чинитиме опір, його все одно замінять під час заворушень у стилі Майдану".

Власне, на словах "Ларі Джонсон вважає" є гіперпосилання. Якщо перейти за ним, то можна вийти на ресурс, де "Ларі Джонсон", презентований, як "відставний офіцер ЦРУ", висловлює свою позицію. Правда, робить він це на сайті інформаційної агенції "Спутнік". А вона входить до медіагрупи "Россия сегодня", контрольованої Кремлем.

Отже, як висновок: скориставшись внутрішньоукраїнською ситуацією та "розігріванням" теми відставки Валерія Залужного та його нібито конфлікту з президентом Володимиром Зеленським, ворог майже одразу, хоч і "на колінці", створив фейк, який має на меті внести черговий розкол в українське суспільство та Сили оборони України,

– зазначають у команді InfoLight.UA.

У ній підкреслюють, що важливо до цього питання ставитися уважно. А також закликають не поширювати неперевірену інформацію. Крім того, пропонують мінімізувати внутрішні політичні конфлікти до завершення повномасштабного вторгнення.