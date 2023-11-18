Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично з літа заморозила процес. Водночас він наголосив, що зараз тривають переговори щодо обміну людьми.

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Чому Росія так поводиться

Представник Координаційного штабу зізнався, що ніхто, крім Москви, не знає, чому Росія заморозила обмін полоненими.

Ми готові обмінювати, зараз у нас військовополонених багато. Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників,

– зазначив він.

Яценко зробив кілька припущень щодо поведінки окупантів. Він нагадав, що у Росії умови утримання полонених значно гірші. Адже Україна як європейська держава дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, на відміну від країни-агресорки.

Також він припустив, що Росія у такий спосіб намагається розхитати наше суспільство. Окупанти можуть використовувати українських військовополонених як ще один важіль впливу на наших громадян. Загарбники намагаються переконати рідних військовополонених у тому, що обміни нібито не відбуваються через перешкоди з українського, а не російського боку, та закликають жителів нашої країни до масових акцій. На його думку, Москва спеціально затягує обміни та створює перешкоди, щоб мати можливість проводити пропагандистські кампанії.

Крім цього Яценко нагадав, що Росії байдуже на долю своїх громадян. Кремль сприймає російських солдатів як "розмінний матеріал та м'ясо для артилерії". За його словами, останній великий обмін військовополоненими з Росією відбувся 7 серпня. Тоді Україна змогла врятувати 22 особи.

Що кажуть про обмін полоненими