После начала военного вторжения Россия закрыла Ростовскую воздушную зону. Она отвечает за полеты над территорией на юге России, а также акваториях Азовского и Черного морей.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Прекратили работу 12 аэропортов на юге РФ, в их числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Белгороде, Воронеже. Также не работает аэропорт в оккупированном Симферополе. Все они закрыты до 2 марта.

Рейсы в аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы отменены.

Все рейсы в аэропорту Астрахани приостановлены. Отменены все рейсы из аэропорта Волгограда

64 рейса отменены в аэропортах Москвы.