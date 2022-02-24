Після початку військового вторгнення Росія закрила Ростовську повітряну зону. Вона відповідає за польоти над територією на півдні Росії, а також акваторіях Азовського та Чорного морів.

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Припинили роботу 12 аеропортів на півдні РФ, серед них у Ростові-на-Дону, Краснодарі, Ставрополі, Білгороді, Воронежі. Також не працює аеропорт в окупованому Сімферополі. Всі вони закриті до 2 березня.

Рейси в аеропорти Краснодара, Сочі та Анапи скасовано.

Всі рейси в аеропорту Астрахані призупинені. Скасовані всі рейси з аеропорту Волгограда

64 рейси скасовані в аеропортах Москви.