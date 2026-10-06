Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о развертывании Россией модернизированных БПЛА для нанесения максимального ущерба украинской инфраструктуре.

Специальное вооружение для разрушения мостов

Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что обновленная версия ударного дрона дальнего радиуса действия оснащена, в частности, новейшими компонентами автономной навигации. Речь идет о высокоточном магнитоиндуктивном датчике американского производства. Также агрессор модифицировал компас и боевую часть.

Такая модернизация позволяет беспилотникам осуществлять автономное целеуказание в условиях подавления украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в аппаратах китайские реактивные двигатели заменили на аналоги собственного производства, изготовленные в специальной экономической зоне "Алабуга".

Ключевым изменением стало появление кумулятивно-режущего специального боевого заряда. Он спроектирован для поражения защищенных сооружений из стального проката и бетона, а также для нанесения критических повреждений вантовым мостам.

Аналитики отметили, что в последнее время противник активизировал применение таких средств на ключевых транспортных артериях Киева. Под вражескими ударами оказались Северный и Южный мосты через Днепр.

Модернизация разведывательных платформ противника

Параллельно с ударными дронами российские разработчики обновляют и разведывательные беспилотники. Военнослужащие 8-го армейского корпуса Украины перехватили новый разведывательный дрон "Молния-13". Теперь он оснащен четырьмя двигателями и в полтора раза превышает габариты предыдущих версий.

Аналитики считают, что Россия стремится расширить производство и повысить маневренность БПЛА, чтобы нанести критический удар по украинской энергетике и логистике осенью, в преддверии зимней ударной кампании.

Россия может намереваться развернуть новые, более устойчивые и опасные варианты своих ударных беспилотников, прежде чем Украина сможет разработать эффективные контрмеры,

– добавили в ISW.

Россия добралась и до мостов в других городах Украины. Напомним, 6 октября стало известно, что оккупанты провели атаку по одному из мостов через Днепр в Запорожье. В результате атаки пострадали пять человек. Движение по мосту временно перекрыли.