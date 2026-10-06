Известно о пострадавших. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Что известно о вражеском обстреле?

Россия обстреляла один из мостов в Запорожской области. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.

Сначала Семикин сообщал, что в результате удара пострадали два человека. Однако по состоянию на 7:15 их количество раненых выросло до 5.

Среди них – женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Еще двое пострадавших – мужчины 43 и 54 лет – работники Красного Креста, которые ехали на работу, когда российская атака застала их в пути. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что Россия систематически обстреливает Запорожье, пытаясь нанести как можно больший ущерб гражданским. В понедельник, 5 октября, враг повредил многоэтажку в городе. Известно о раненых.

Также 28 сентября страна-агрессорша ударила по предприятию Укрзализныци в Запорожье. Тогда ранения получили 32 человека.