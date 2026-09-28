Об этом сообщил руководитель компании Александр Перцовский.

Что известно об ударе по УЗ в Запорожье?

Перцовский отметил, что предприятие продолжало работать, несмотря ни на что. Российский удар 28 сентября он назвал "коварным" – без фиксации воздушных угроз в системе.

В результате атаки тяжело ранены три человека, впрочем, по словам врачей, критической угрозы для жизни нет. Еще более 10 человек получили несколько более легкие ранения.

Перцовский добавил, что информация по ситуации уточняется. При этом в ГСЧС отметили, что пострадали 7 человек. Чрезвычайники спасли 9 сотрудников предприятия.

Последствия удара по УЗ в Запорожской области: смотрите фото ГСЧС

Напомним также о других последних обстрелах Запорожья. В частности, 26 сентября в результате атаки четыре человека, среди которых был ребенок, оказались заблокированными под завалами разрушенного частного дома. К сожалению, 2 женщины погибли.

Накануне, 25 сентября, оккупанты также обстреляли город утром. В одном из медицинских учреждений после удара вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 5 человек. Предварительно легкие травмы получил один человек.