О подробностях рассказал сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Атака на Запорожье

Об атаке на Запорожье стало известно в 20:07.

Повреждено многоэтажное здание в областном центре.

О других подробностях Федоров пока не сообщил. В то же время, по данным Суспильне, предварительно, могут быть раненые.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Важно! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до отбоя. 24 Канал следит за тем, где сейчас находятся российские целии раздаются взрывы.

Напомним, что Россия нанесла удар тремя УАБами по Харькову. Известно о 5 погибших и 53 раненых.