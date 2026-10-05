О подробностях рассказал сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.
Атака на Запорожье
Об атаке на Запорожье стало известно в 20:07.
Повреждено многоэтажное здание в областном центре.
О других подробностях Федоров пока не сообщил. В то же время, по данным Суспильне, предварительно, могут быть раненые.
Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео
Важно! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до отбоя. 24 Канал следит за тем, где сейчас находятся российские целии раздаются взрывы.
Напомним, что Россия нанесла удар тремя УАБами по Харькову. Известно о 5 погибших и 53 раненых.