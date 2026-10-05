Про деталі розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя

Про атаку на Запоріжжя стало відомо о 20:07.

Пошкоджено багатоповерхівку в обласному центрі.

Про інші деталі Федоров наразі не повідомив. Водночас, за даними Суспільного, попередньо, можуть бути поранені.

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео

Важливо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях до відбою. 24 Канал слідкує, де зараз рухаються російські цілі та лунають вибухи.

Нагадаємо, що Росія вдарила трьома КАБами по Харкову. Відомо про 5 жертв та 53 поранених.