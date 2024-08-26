Власти области предупредили об угрозе жителей. Кассетные элементы пока могут оставаться в других местах.

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Жителей Житомирщины призвали быть осторожными

Спецслужбы области обнаружили кассетные боеголовки во время ликвидации последствий обстрела.

Уважаемые жители области, по информации специальных служб, сегодня во время массированной ракетной атаки враг использовал ракеты с кассетной боевой частью. Сейчас есть вероятность того, что кассетные элементы могут быть за пределами атакованных объектов,

– написали в ОВА.

Власти региона просят жителей не приближаться к подозрительным предметам и сразу вызвать полицию или ГСЧС.

"В случае, если вы или ваши дети, или знакомые натолкнулись на предмет похожий на тот, что изображен на фото, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к нему. Будьте бдительны и не подвергайте себя опасности", – подчеркнули в ОВА.

Жителей Житомирской области просят не приближаться к похожим предметам / Фото ОВА

Добавим, что, к сожалению, в результате обстрела Житомирщины погибла женщина. Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в области применяли аварийные отключения света. Известно, что в регионе пострадали жилые дома и критическая инфраструктура.