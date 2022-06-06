В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия придумала фейк о сбыте западного оружия. Уже предупреждают, что страна-оккупантка может готовить провокацию.

Еще один российский фейк: украинцы получили SMS об отключении связи на Запорожье

Российские кафиры обстреливают железнодорожные узлы Украины. Однако нужного результата врагу это не дает. Транспортировка оружия не останавливается. Именно поэтому страна-оккупантка начала активно подключать атаки в информационном поле.

Аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, передаваемого Украине. Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля,

– говорится в сообщении.

В СНБО опровергли российский фейк

Абсурдность русских фейков не знает предела. В частности, страна-оккупантка пытается распространить панику среди украинцев. Для этого придумываются все более нелепые "новости".

В объективе российской пропаганды оказалась и "Укрзалізниця". В Центре противодействия дезинформации при СНБО собрали самые бессмысленные и распространенные фейки оккупантов .

Россия придумала фейк, что "ручное оружие перевозится в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне". Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Оружие, предоставляемое Украине для борьбы с российскими захватчиками, перевозят в специально оборудованных вагончиках. Поезда курсируют по другим маршрутам. Мирных украинцев никто не собирается подвергать опасности.

Кроме того, страна-оккупантка распространяет информацию, что ее ракета вроде бы "может попасть в движущийся поезд". В Центре противодействия дезинформации отметили, что все ракеты, используемые Россией, двигаются по предварительно заданной траектории к объекту назначения.

Еще один российский фейк – "если поезд отменят – средства не вернут". Укрзализныця возвращает деньги в случае, если поезд отменяют из-за войны войны.

Также Россия пытается убедить: "поезда двигаются с задержкой, невозможно гарантировать время прибытия". Маршруты поездов могут изменяться только при двух обстрелах:

из-за боевых действий;

при обстрелах российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, Укрзалізниця планирует маршруты так, чтобы поезд прибыл в пункт назначения до начала или после завершения комендантского часа.

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