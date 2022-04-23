По утверждениям экспертов, подлодки класса "Кило" регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах. После этого они снова уходят под воду.

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Фотодоказательство использования подводных лодок

Расследователь Бенджамин Питтет опубликовал фото со спутника от 15 апреля. На нем видно, как в порту оккупированного Севастополя на российскую подлодку, вероятно, загружают ракеты Калибр.

Может быть 4 таких лодки

Военный аналитик Саттон убеждает, что в Черном море есть по меньшей мере 4 российские подлодки "Кило". Они вроде бы могут запускать ракеты на 2500 километров.

СМИ также добавляют, что запуск ракет с глубины до 50 метров тяжело обнаружить даже с помощью спутников.

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