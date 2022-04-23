За твердженнями експертів, підводні човни класу "Кіло" регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах. Після цього вони знову йдуть під воду.

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Фотодоказ використання підводних човнів

Розслідувач Бенджамін Піттет опублікував фото з супутника від 15 квітня. На ньому видно, як у порту окупованого Севастополя на російський підводний човен, ймовірно, завантажують ракети Калібр.

Може бути 4 таких човни

Військовий аналітик Саттон переконує, що в Чорному морі є щонайменше 4 російські підводні човни "Кіло". Вони начебто можуть запускати ракети на 2500 кілометрів.

ЗМІ також додають, що запуск ракет із глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.

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