Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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Загроза ракетних ударів в Одесі є

Він наголосив, що мова про висадку російського десанту в Одесі не йде. Але остаточно говорити рано, бо ризик ракетних ударів досі є.

Є кораблі Чорноморського флоту, на борту яких стоять ракети "Калібр", ними можуть наносити удари по наших областях. Також ми знаємо про ракетні дивізіони в тимчасово окупованому Криму. Тож, ймовірність нанесення ракетних ударів по Одещині з боку окупантів дуже високий,

– заявив Братчук.

Як зараз живе місто

За його словами, життя в Одесі проходить під гаслом "Все для фронту, все для перемоги". Сьогодні у місті відновили економіку, наскільки це можливо. Інфраструктура також працює.

"Великдень зустрічаємо з тривожним настроєм, але пам’ятаємо, що воскрес Христос – воскресне й Україна. Віримо в перемогу і залишаємося оптимістами", – додав Братчук.

До слова, від середи, 20 квітня, в Одесі змінили час комендантської години. Тепер у місті та області вона триває з 22:00 до 05:00. Відповідне розпорядження видав начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

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