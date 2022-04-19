Відповідне розпорядження видав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Так, з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00.

Зверніть увагу! У час дії комендантської години забороняється перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Додамо, що раніше комендантську годину в Одесі та області запроваджували з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня 2022 року. Через загрозу ракетного удару 10 квітня.

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