За попередніми даними, на судні були приблизно 500 людей. Жінка зазначила, що загинули усі, хто був на палубі – близько 50 російських військових.

До теми Загинули всі, хто був на палубі та у рубці, – мати вцілілого матроса з "Москви"

"Москва" рухався до Одеси

Мати врятованого російського матроса-строковика не може зрозуміти, як ракети могли влучити в крейсер у "мирний час". Вона переконувала, що судно не мало бойового виходу.

Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі,

– зазначила жінка.

Окрім цього, матір моряка не вважає рух російського крейсера в бік українського міста бойовою операцією.

"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали "висадитись", – додала жінка.

Зверніть увагу! Про знищення ракетного крейсера "Москва" стало відомо 13 квітня. Його потопила українська ракета "Нептун". В Офісі Президента заявили, що після цього у росіян настала моральна катастрофа – вони раптом усвідомили, що не є недоторканою нацією.

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