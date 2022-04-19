Окрім того, є постраждалі. Зокрема, у них відірвані кінцівки.

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За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі,

– розповіла жінка.

Тим часом Росія продовжує замовчувати кількість жертв на "Москві". Російська влада заявляє про евакуацію людей, які перебували на борту крейсера. Однак журналісти поступово розкривають імена жертв.

"Це ніяка не пожежа"

Мати вцілілого матроса розповіла, що дізналася про те, що трапилося, з росЗМІ. Ті активно використовували версію кремлівської пропаганди про "пожежу на Москві".

Водночас зляканий син під час телефонної розмови заявив, що "ніяка це не пожежа". Він розповів про ракети, які влучили у "Москву".

Тепер жінка вже не вірить в "офіційну версію" міноборони Росії. Ті активно брешуть, що пожежа спалахнула у результаті детонації боєприпасу.

Також мати не розуміє, як її син – строковик – опинився на крейсері, який брав участь у війні.

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