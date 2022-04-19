Кроме того, есть пострадавшие. В частности, у них оторваны конечности.

Заметьте Грандиозное событие в военной истории, – Пионтковский прокомментировал уничтожение крейсера "Москва"

По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе,

– рассказала женщина.

Тем временем, Россия продолжает умалчивать количество жертв на "Москве". Российские власти заявляют об эвакуации людей, находившихся на борту крейсера. Однако журналисты постепенно раскрывают имена жертв.

Москва – на дне: главное

"Москву" уничтожили ВСУ. Это большая победа Украины.

Российский крейсер потопила украинская ракета "Нептун" .

В ОП заявили, что после затопления "Москвы" у россиян наступила моральная катастрофа. Они вдруг осознают, что не являются неприкосновенной нацией.

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