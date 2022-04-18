Россия скрывает потери на крейсере и сообщает о смерти членов экипажа непосредственно родственникам. Но в этом случае члены семьи матроса сами обратились в командование, чтобы узнать правду. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о погибшем

На крейсере "Москва" погиб старший матрос Виталий Бегерский, об этом рассказала его двоюродная сестра Анастасия Бегерская.

После того как в России стало известно о затоплении корабля, в российское министерство обратились тетя Бегерского. Она хотела выяснить, что случилось с ее племянником. Но узнала, что он погиб.

По словам Валентины Рябцевой, мачехи Виталия Бегерского, его призвали на службу в июле 2021 года. В социальной сети "ВКонтакте" у Бегерского указано, что он из Николаевска-на-Амуре.

Тело даже не забрали

Бегерский дежурил на правом борту "Москвы". Знакомый матрос сообщил, что его тело не эвакуировали.

Заметим, что Россия до сих пор умалчивает о жертвах после потопления крейсера "Москва", хотя там находились более 500 членов экипажа. Более того, российские власти утверждают, что полностью эвакуировали экипаж перед тем, как корабль пошел ко дну.

К слову, на днях журналисты "Радио Свобода" установили имя первого погибшего на крейсере – мичмана Ивана Вахрушева. Также установили имена 4 человек, пропавших без вести.

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