Росія приховує втрати на крейсері й повідомляє про смерть членів екіпажу безпосередньо родичам. Але у цьому випадку члени родини матроса самі звернулися до командування, щоб дізнатись правду. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про загиблого

На крейсері "Москва" загинув старший матрос Віталій Бегерський, про це розповіла його двоюрідна сестра Анастасія Бегерська.

Після того, як у Росії стало відомо про затоплення корабля, до російського міністерства звернулися тітка Бегерського. Вона хотіла з'ясувати, що трапилось з її племінником. Але дізналась, що він помер.

За словами Валентини Рябцевої, мачухи Віталія Бегерського, його призвали на службу у липні 2021 року. У соціальній мережі "Вконтакті" у Бегерського вказано, що він із Миколаївська-на-Амурі.

Тіло навіть не забрали

Бегерський чергував на правому борту "Москви". Знайомий матроса повідомив, що його тіло не евакуювали.

Зауважимо, що Росія досі замовчує кількість жертв після потоплення крейсеру "Москва", хоч там перебували понад 500 членів екіпажу. Ба більше, російська влада стверджує, що повністю евакуювала екіпаж перед тим, як корабель пішов на дно.

До слова днями журналісти "Радіо Свобода" встановили ім'я першого загиблого на крейсері – мічмана Івана Вахрушева. Також встановили ім'я 4 людей, які зникли безвісти.

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