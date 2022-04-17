Але, попри їхні заяви, журналісти "Схем" почали ідентифікувати загиблих російських моряків зі складу екіпажу. Вже вдалося встановити щонайменше одного загиблого моряка.

До теми Екіпаж крейсера "Москва" не змогли евакуювати через шторм, – ДПСУ

Що відомо про загиблого

Мовиться про мічмана "Москви" Івана Вахрушева. Він служив у п'ятій бойовій частині, яка відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Мічману був 41 рік. Він народився у селі Нічкіне Сарапульського району Удмуртської республіки.

Журналісти знайшли у соціальній мережі "Однокласники" допис жінки, яку звати Варвара Вахрушева. Вона написала, що її чоловік загинув під час виконання своїх обов'язків. До допису вона прикріпила фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-Морських Сил Росії з погонами мічмана.



Загиблий член екіпажу на крейсері "Москва" / "Радіо Свобода"

Коли у жінки запитали, як загинув її чоловік, вона підтвердила, що він загинув на крейсері "Москва". Самих обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили.

Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня),

– йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що про смерть чоловіка повідомило командування. Загалом вона не знає, скільки членів екіпажу загинуло, оскільки про це повідомляють лише рідним.

Щонайменше 27 членів екіпажу зникли безвісти

Також Варвара Вахрушева розповіла, 27 членів екіпажу "Москви" зникли безвісти.

Зауважимо, що Міноборони Росії заявило, що "екіпаж повністю евакуйований". 16 квітня головнокомандувач військово-морським флотом країни-агресорки Микола Євменов заявив, що особовий склад крейсера перебуває в тимчасово окупованому Росією Севастополі та продовжуватиме службу.

Загалом наразі невідомо, скільки членів екіпажу загинуло внаслідок затоплення "Москви". Такі дані має лише російська влада, але тримає їх в таємниці. Відомо, що на крейсері перебували понад 500 осіб.

Тим часом – у Севастополі влаштували прощання з крейсером: дивіться відео

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