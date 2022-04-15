Про це 15 квітня заявила Наталія Гуменюк, речниця морської охорони прикордонної служби України.

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Потужний шторм перешкоджав евакуації

Гуменюк пояснила, що після того, як у "Москву" поцілили ракетами, там спалахнула пожежа, сталася детонація боєкомплекту й "почалася боротьба за живучість". За її словами, інші російські кораблі намагалися надати допомогу екіпажу, але навіть природа була на боці України.

Шторм не дозволяв спокійно провести рятувальну операцію, евакуювати екіпаж. Пошкодження корабля настільки серйозні, що його боєздатність втрачена,

– наголосила речниця морської охорони.

Напередодні у Росії підтвердили, що у Чорному морі затонув їхній ракетний крейсер "Москва". Втім, там не згадують про те, що сталося це саме внаслідок атаки наших військових й влучання українських ракет "Нептун". Як пояснив Олексій Арестович, їм соромно це визнавати.

На борту могло бути понад 500 моряків

Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що екіпаж "Москви" нібито доставили до окупованого Севастополя. Втім, не уточнювали, скільки людей перебувало на борту, та скількох вдалося врятувати. Натомість журналіст Роман Цимбалюк стверджував, що до Криму привезли 14 моряків, а доля решти 496 – невідома.

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