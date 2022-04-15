На цьому наголосив Олексій Аресточич, радник глави ОП, пише 24 канал. Він нагадав, що "Москва" була не просто кораблем, а флагманом Чорноморського флоту.

До теми У мережі з'явилося останнє фото крейсера "Москва" на плаву

"Москва" на дні – це ганебна поразка

Нагадаємо, що флагман – це зазвичай найбільший та найважливіший корабель у флоті чи ескадрі. Росія не втрачала суден такого значення навіть у часи Першої та Другої світових війн. Востаннє флагман російського флоту топили ще у далекому 1905 році – під Цусімою, у битві з Японією.

Це (потоплення "Москви" – 24 канал) найбільша поразка воєнного корабля з 1945 року взагалі у всьому світі. Так ось, у Росії всі шоковані,

– наголосив Арестович.

Й пояснив, що там шоковані фактично усі – як влада, так і "звичайні громадяни, які кричать, що треба знищити Київ". Ба більше, росіянам соромно визнавати, що "Москва" пішла на дно саме після атаки ракетами "Нептун" українського виробництва.

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